Kalıpta Kalite Güvener Kalıp

Güvener Kalıp firma sahibi Erdem Güven, "1991 yılında sektöre kalıpçı olarak giriş yaptık. Asıl mesleğimizde bizim kalıpçıdır. Yan sanayi olarak birçok firmaya hizmet sundum. Zaman içerisinde kendi markamızı kurmak istedik ve PVC sektöründen firmamızı kurduk. 8 yıldır kendi markamızla hizmet veriyoruz." şeklinde konuştu.

"ÜRETİM VE GELİŞİM BİZİM FARKIMIZ"

Firma Sahibi Erdem Güven, "Özellikle elektrik sektörüne kalıp, alt parça ve yan sanayi gibi ürünlerle hizmet sunuyoruz. Türkiye dışında yurt dışına da çalışıyoruz. Rusya bölgesine hizmet götürüyoruz. Kendimizi sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Biz işin mutfağıyız. Önce biz yapıyoruz. Kalıbı da bizden üretimi de bizden gelişimi de bizden. Bu çalışma politikası bizi diğer firmalardan bir adım öne çıkarıyor." dedi.

"MARKAMIZI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

Erdem Güven, "Müşterilerimiz bize sosyal medya üzerinden, internet sitemiz üzerinden rahatlıkla ulaşabilirler. Ürünlerimizi buradan rahatlıkla görüp inceleyebilirler. Biz tanınan bir markayız ve ismimizi daha yukarılara taşımak için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.