Kaliteli Sağlık Hizmetine Kolayca Erişilebilen Bir Türkiye Vizyonumuz Olacak"

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir
, "Tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişilebildiği bir Türkiye
, dolayısıyla bir Ordu
'ya sahip olmak bizim bu konudaki önümüzdeki dönemdeki vizyonumuz olacak." dedi.
Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Eldemir, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.
Eldemir, burada yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı
olarak Ordu ilindeki çalışmaları takip etmek, onlarla alakalı önümüzdeki dönemde planlanan gerek yatırım, gerek devam eden hizmetler ile vatandaşlara daha iyi nasıl hizmet edebilecekleri noktasında görüşmeler yapmak üzere kente geldiklerini belirtti.
Vali Yavuz ise Eldemir ve beraberindeki heyeti, Ordu'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından Yavuz, ziyaret anısına Eldemir'e hediye takdim etti.
Bakan Yardımcısı Eldemir, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen, kentteki sağlıkla ilgili değerlendirme toplantısına katıldı.
Eldemir, Ordu'nun sağlık alanındaki hizmetleriyle ilgili genel bir değerlendirme yapacaklarını ifade ederek, "Bununla birlikte de önümüzdeki süreçte bize yön verecek Ordu ilimizin Sağlık Bakanlığımızdan beklentileri noktasında talepleri dinleyeceğiz. Bunun yanından da vatandaşımıza daha iyi nasıl hizmet edebiliriz, daha güzel bir sağlık hizmetini sunmak için neler yapmalıyız, bunları değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı olarak bu dönemde kendilerine bir vizyon belirlediklerini vurgulayan Eldemir, şunları kaydetti:
"Tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişilebildiği bir Türkiye, dolayısıyla bir Ordu'ya sahip olmak bizim bu konudaki önümüzdeki dönemdeki vizyonumuz olacak. Bu noktadaki çalışmalarımızda bu vizyon çerçevesinde gerçekleştireceğiz."
Konuşmanın ardından İl Sağlık Müdürü Ergün Yanmaz
, sağlıkla ilgili il değerlendirme sunumu gerçekleştirdi.
Programlara, AK Parti
Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız
ve Ergün Taşcı
, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ile ilçe belediye başkanları ve diğer ilgililer katıldı.
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