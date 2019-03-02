Kaliteli Ürünün Adı: ZMT Toros

ZMT Toros (Zaman-Mekan-Tasarım) firması Genel Koordinatörü Nur Yalçındağ, "35 yıldır sektörde faaliyetlerini sürdüren bir firmayız. Islak hacim ekipmanlarının öncüsü olarak tanınan bir şirketiz. Son yıllarda turizm sektöründe genişlemeyi hedefliyoruz. Otel ürünlerinde bazı ürünleri ithal edip beğeniye sunuyoruz aynı zaman yerli ürünlerimizin satışını yapıyoruz." dedi.

SEKTÖRE GİRİŞ VE BÜYÜYEN HEDEFLER

Genel Koordinatörü Nur Yalçındağ, "1984 yılında Zeynep Toros'un babası Kamil Toros tarafından sektöre giriş yapıldı. Türkiye'ye ilk el kurutma makinelerini getiren isimdir. Türkiye'nin önemli otellerine saç kurutma makinelerini getiren ve kullandırtan isim olarak öne çıktı. Sektöre bu girişten sonra birçok ürünle piyasada yer aldık ve sekötürün öncüsü olmayı başardık. Turizm sektöründe yaşanan güzel gelişmelerden sonra yerli atölyelerimizde yerli üretim yaparak otel ekipmanlarımızı üretmeye başladık ve başarı hikayeleri yazmayı başardık." şeklinde konuştu.

"KENDİ YERLİ ÜRÜNÜMÜZÜ TANITMAK İSTİYORUZ"

Nur Yalçındağ, "Özel olarak yaptığımız aynalar, deri ürünler, mini barlar, kasalar ve ütü masaları bizim ürün yelpazemiz içerisinde bulunan ürünler arasında. Ürünler bazında 5 yıl garanti, 10 yıl yedek parça garantisi veriyoruz. Hedeflerimiz çok büyük. Kendi üretim yerli malımızı daha çok tanıtmak istiyoruz." diyerek sözlerine son verdi.