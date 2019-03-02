Kalitenin Tasarımla Buluştuğu Nokta Niobe

Niobe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erman Sümer, "Niobe'nin özü perakende mağazacılığına dayanıyor. 1958 yılında temelleri atılmış köklü bir firmayız. 1996 yılında Niobe olarak toptan olarak hizmet vermeye başladık." dedi.

ROBOTİK KESİMLE KUSURSUZ KALIPLAR

Erman Sümer, "Ürün yelpazemizde; hint işleri, pullu ürünler bulunuyor. Büyük beden ürünlerin yelpazesi oldukça geniş. Mezuniyet kıyafetleri de bizim sattığımız ürünler arasında. İzmir'de fabrikasyon olarak çalışan tek firmayız. Ürünlerimizi tamamen robotlar kesiyor. Bunun sonucunda da kalıplarımız kusursuz şekilde ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

DEV KADROYLA TAM HİZMET

Sümer, "Bayanlara hitap eden bir sektörün içerisindeyiz. Her zaman ortaya yeni bir şeyler koymamız gerekiyor. Bu nedenle işimiz biraz daha zor. Ama bizim yetenekli tasarımcılarımız var ve onlar sayesinde işimiz kolaylaşıyor. Fabrikamızda çalışan şu an 55 kişi var. Dışarıda hizmet veren 14 atölye ayrıca nakışçı gruplarımız var. Büyük bir ekiple hizmet veriyoruz." diye konuştu.

"HEDEF TÜM DÜNYAYA YAYILMAK"

Niobe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erman Sümer, "Gelecekte daha da büyümek için çok çalışıyoruz. Uluslararası fuarlara katılmak istiyoruz. 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Tüm Avrupa'da şu an ürünlerimiz var bu pazarı daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Arap dünyasında çok kuvvetliyiz. Amerika'ya kadar uzanmayı istiyoruz." şeklinde konuştu.