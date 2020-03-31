Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kalitesiz medikal ürünlere sahte belge düzenleyen firmaya operasyon

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sağlıksız koşullarda üretilen tıbbi maske, eldiven ve tulum gibi medikal malzemelere "kalite standartlarına uygundur" belgesi veren 1'i şirket çalışanı 4 kişi gözaltına alındı.

31.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:11
İstanbul 'da düzenlenen operasyonda, sağlıksız koşullarda üretilen tıbbi maske, eldiven ve tulum gibi medikal malzemelere "kalite standartlarına uygundur" belgesi veren 1'i şirket çalışanı 4 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs salgını sonrası tıbbi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.
Polis ekipleri, Güngören 'de faaliyet gösteren bir firma ile aynı firmaya bağlı laboratuvarda çalışan bazı personelin, para karşılığı İstanbul ve çevre illerden gönderilen ve sağlıksız koşullarda kalite standartlarının altında üretilen tıbbi maske, eldiven, tulum gibi medikal malzemeleri, hiçbir analiz ve teste tabi tutmadan test ve analiz yapılmış gibi göstererek, ürünlerin insan, hayvan ve bitki sağlığına herhangi bir zararı olmadığına yönelik uluslararası standartlara uygun olduğunun belgesi olarak kabul edilen Conformite European (CE) raporu verdiklerini belirledi.
Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş laboratuvar test kiti, CE belgesi verilmesi için birçok firma tarafından gönderilmiş maske, eldiven ve tulum ile asılsız olarak düzenlenmiş CE belgeleri ile laboratuvar sonuç belgeleri ele geçirildi.
Haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan 4 şüpheli serbest bırakıldı.
Bu arada uygunsuz belge alarak üretim yapan firmaların tespit edilmesi için de ayrıca soruşturma başlatıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kalitesiz medikal ürünlere sahte belge düzenleyen firmaya operasyon

Kaynak: AA

Etiketler: Güngören, İstanbul, Güncel

Haberin Videosu :

Kalitesiz medikal ürünlere sahte belge düzenleyen firmaya operasyon
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kalitesiz medikal ürünlere sahte belge düzenleyen firmaya operasyon - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haberler
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı
İstanbul’da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haberler
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Yoksullara yardım eli! ’Askıda Erzak’ uygulamasını hayata geçirdi Haberler
Yoksullara yardım eli! 'Askıda Erzak' uygulamasını hayata geçirdi
Putin’in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı Haberler
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:56: Şemdinli'de evinden çıkamayanlara 2 öğün yemek dağıtılıyor - Haber 17:56: Koronavirüs nedeniyle kapalı olan eğitim merkezinde hırsızlık - Haber 17:56: Sivas Valisi Salih Ayhan'dan "koronavirüsten ilk ölüm" iddialarına açıklama Açıklaması - Haber 17:56: Kırıkkale "Vefa Sosyal Destek Grubu" 2600 vatandaşın talebini karşıladı - Haber 17:55: Evdeki çocuklar için online spor - Haber 17:32: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi - Haber