Kaliteye Atılan İmza: Roof Çorap

Roof Çorap firma sahibi Mesut Kopuz, "2003 yılında 12 makine ile bu sektöre girdik. 600 metrekare kapasiteli bir alanda başladık. Şimdi 102 makineyle 6450 metrekarelik bir alana ulaştık ve hizmet ediyoruz. Erkek ağırlıklı olmak üzere bayan ve çocuk dahil geniş bir ürün yelpazemiz var. Her yaşta her kesime hitap edebiliyoruz." dedi.

"FARKIMIZ KALİTEMİZ"

Mesut Kopuz, "Bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğimiz kalitemiz. Türkiye'nin daha önce görmediği, daha önce giymediği kalitede çoraplar yaptık. Yurt dışında kullanılan fakat yurt içinde kullanılmayan ipliklerden ürettik ve ülkemizin hizmetine sunduk. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Türkiye'de bulunmayan iplikleri ithal edip onlardan çorap üretiyoruz. İthalat yanlısı bir firma değiliz ama bunlar ülkemiz de olmadığı için iplikleri ithal ediyoruz. Tabi ki ihracatımızı ithalattan daha fazla. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

BÜYÜME HEDEFLERİ ÇOK YÜKSEK

Kopuz, "Hedefimiz 2019 sonuna kadar 5 mağaza ile bu işe girmek. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bu rakamları yukarı çekmek. Müşterilerimize giydikleri iç çamaşırında kaliteli ürünler kullanmayı tavsiye ediyorum. Ben sadece benim çorabım kaliteli demiyorum. Piyasada kaliteli ürünler üreten başka firmalar da var. Ben tüketicilere kaliteli ürün tavsiye ediyorum. İnsan sağlığı için bu şart." diye konuştu.