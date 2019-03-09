Kaliteyi Al: SMG Turizm-İnşaat

SMG Turizm Firma Sahibi Tarek Fekry, "3 yıl önce temelleri atılan ve sürekli büyüyen bir firmayız. Armatür sektöründe hizmet veriyoruz. Bu sektörde hem ithalat hem ihracat yapıyoruz. "dedi.

"YÜKSEK KALİTELİ ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'Yİ GETİRMEK İSTİYORUZ"

Tarek Fekry, "Biz sürekli olarak sektörde son çıkan modelleri yakalamaya ve müşteriye sunmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bulunmayan modeller bulmaya çalışıyoruz. Sürekli gelişim ve değişim için mücadele ediyoruz. Yüksek kaliteli ürünleri Türkiye'nin hizmetine sunmak için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"PARA KAZANMAK DEĞİL MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ BİTECEK"

Fekry, "Biz daha büyük bir firma olmak için çok çalışıyoruz. Dünya markası olmayı hedefliyoruz. Sektörün önemli isimleri gibi bizde kurumsallaşarak büyümeyi arzu ediyoruz. Avrupa, Rusya ve Afrika bölgelerinde kendimize yer edinmek istiyoruz. Bizim için çok para kazanmak değil müşteriyi memnun edecek hizmeti vermek önemli." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ FİRMA OLMAK İSTİYORUZ"

Firma Genel Müdürü Abdülkadir Adeloğlu, "Çok kısa bir zamanda Türkiye'de önemli bir firma olmak istiyoruz. Armatürler, bataryalar, duş takımları, banyo dolapları, ve mutfak dolaplarının hepsi bizim ürün gamımız içerisinde yer alıyor. Çok kaliteli ve farklı ürünleri müşterinin hizmetine sunuyoruz." dedi.

"KALİTELİ ÜRÜN MÜŞTERİ TEKRAR GETİRİYOR"

Abdülkadir Adeloğlu, "Müşteri bizden mal aldıktan sonra bizim ne kadar kaliteli ürün sattığımızı görecekler ve bizi tekrar tercih edecekler. Satış sonrası hizmetler de bizim için çok önemli o konuda gereken çabayı gösteriyoruz.Duş takımlarımız 4 yıl garantili oluyor. Mobilya grubumuz 2 yıl garantili. Batarya grubu 5 yıl garantili oluyor ve bizim garantilerimiz ciddi. Müşterilerimizi memnun etmek için çok çalışıyoruz." diyerek sözlerine son verdi.