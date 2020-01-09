'Kalıtsal hastalıklı çiftlerden sağlıklı embriyo ile sağlıklı bebek elde ediyoruz'

TÜP Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, "Kalıtsal hastalığa sahip olan anne ve babalardan sağlıklı embriyo ile yüzde 100 sağlıklı bebeği veya taşıyıcı bebeği elde edebiliyoruz" dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, tüp bebek tedavisinin, önceki tedavi basamaklarının tamamlandığı; ancak gebeliğin elde edilemediği hasta profillerine uygulandığını söyledi. Tüp bebek tedavisi için dünyadaki gelişmeleri Türkiye'ye yansıtmaya çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Kılıç, sağlıklı embriyo nakli ile embriyo başına gebelik şansının yüzde 50 olduğunu belirtti. Kılıç, Türkiye'de kalıtsal hastalıkların çok sık görüldüğünü, o hastalıklarla ilgili gen taramaları ve sağlıklı embriyo naklini gerçekleştirmenin başarısını ve sevincini yaşadıklarını belirtti. Nedeni belli olmayan infertilitelerde (kısırlık), infertiliteye neden olan gen taramalarını yaparak, başarı yakalamaya gayret gösterdiklerini kaydeden Prof. Dr. Kılıç, "İnfertilit hastalarda en önemli nedenlerden bir tanesi, problemi bulabilmek ve problemi bulabildikten sonra sonuca ulaşabilmektir. Genetik nedenler, dokusal tiplemeler oldukça iyi bir noktaya geldiğimiz kanaatindeyiz. Eğer sağlıklı embriyo ile karşılaşırsak kalıtsal hastalığa sahip olan anne ve babalardan yüzde 100 sağlıklı bebeği veya taşıyıcı bebeği elde edebiliyoruz" diye konuştu.

'YOĞUN TALEP ALIYORUZ'

Prof. Dr. Kılıç, kemoterapi öncesinde tanı aldıktan sonra kanser hastası erkekte spermi, kadında yumurtayı ve evliyse embriyolarını dondurarak, bu kişilerin anne-baba olabilme şanslarını sağlamalarına çaba gösterdiklerini belirtti. Bu konuda yoğun talep olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kılıç, "Gonat dondurmayı sadece kanser için değerlendirmemek lazım, gonat dondurmayı uyguladığımız yumurta ve spermleri dondurduğumuz kişiler, 35 yaş üstü olan anne adaylarına da yumurta dondurma tedavisini tavsiye ediyoruz. Bu konuda oldukça yoğun talep alıyoruz. Günümüzde evlilik yaşı ilerlemekle birlikte biz daha önceden almış olduğumuz tedbirlerle onların istedikleri yaşta anne olabilme şansını ve kapısını açıkta bırakmaya gayret ediyoruz" dedi.

'AYRINTILI GENETİK VE LABORATUVAR ANALİZLERİ YAPILMALI'

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda da nedene yönelik araştırmalar yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, "Bunların genetik nedenleri söz konusu ise yoğun bir genetik taramadan geçirip, sağlıklı embriyoyu bulmaya gayret ediyoruz. İnsanlar tekrarlayan başarısızlıklara maruz kalıyorlar, 1 veya 2 defada sonuca ulaşamayabiliyorlar. Burada iyi kalitede embriyo elde edilmesine rağmen eğer sonuç başarısız ise ayrıntılı genetik ve laboratuvar analizleri yapılarak sonuca ulaşılabiliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç röp.

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Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Haluk KARAASLAN/ANKARA,