10 yıl önce olmak istediği yerde olduğu belirten '' Nez Demir'';''Küçüklüğümden beri hayallerim çok büyüktü, kendi gelirimi kazanayım istedim hep, çok param da olsa hiç bir zaman yatmayayım modundaydım. Masa başı çalışmak bana göre hiç olmadı, hep sahalarda olmak istedim öyle de oldu, çok mutluyum uçsuz bucaksız bir mecradayım sürekli üretiyorum.''

''HİÇ KİMSENİN HAKKIMDA NE DÜŞÜNDÜĞÜ UMRUMDA DEĞİL''

Enes Hergüneş'in sevilen fenomen Nez Demir'e ''kimin senin hakkındaki düşüncelerini duymak isterdin'' sorusuna Nez Demir;

''Hiç kimsenin hakkımda ne düşündüğü umrumda değil, ben nasıl mutluysam o şekilde yaşıyorum benim için arkadaşlarımın ve ailemin ne düşündüğü yeterli. Onun dışındakilerin ne düşündüğü hiç önemli değil. Michael Jackson'un hakkımda ne düşündüğünü merak edebilirdim keşke yaşasaydı.''

''KİMSE BENİM ÖNÜMÜ KESEMEZ BEN KESERİM''

Youtube videolarıyla izlenme rekorları kıran sosyal platformların ünlü fenomeni ''Nez Demir'' samimi açıklamalarda bulunduğu Kalk Gel'de;

''Kimse benim önümü kesemez, ben keserim. Bazen hesaplarımıza saldırabiliyorlar, çalmaya çalışıyorlar ama başka fenomenler anlamında arkamdan yapanı bilemem ama ben şahsi olarak denk gelmedim kimse önümü kesmeye çalışmadı genelde hep birlikteyiz fenomen arkadaşlarımla ve bizimle olmak isteyen bizimle zaten.''