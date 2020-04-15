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Kalk Gidelim'de salgın alarmı!

TRT 1 ekranlarının sevilen, usta oyuncu kadrosu ve güçlü aile hikayesiyle izleyicilerine keyifli anlar yaşatan, aile komedi dizisi 'Kalk Gidelim' yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

15.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:12
Kalk Gidelim'de salgın alarmı!

Ercan'ın başına gelenlerin perde arkasında yaşanan gerçekler açığa çıktığında, Meryem 'in kafası iyice karışacaktır.

Nurcan'ın Mustafa Ali'yi odasından uzaklaştırmak için harika bir planı vardır. Seyfettin Sevda'yla, Mustafa Ali Nurcan'la yataklarını ayırır. Bu durum kardeşlik bağlarını iyice sıkılaştırırken, iki kardeş bu süreci birlikte nasıl atlatacaklardır?

Meryem'in Dallar'a karşı yıllardır süren kızgınlığı Halim ve Badegül'ü de etkileyecektir. Sevda'nın Badegül'e davranışları Halim'i de rahatsız etmektedir.

Dudu, sabah şiddetli bir sancı ile uyanınca Şakir' le yine doktor yollarına düşer. Aksi gibi Sevda da evde sancılanınca Hatice, Sevda'nın da yine yüklü olduğunu düşünür.

Duru'nun çok güzel bir projesi vardır. Köyde yaşadığı günleri herkese gösterebileceğini ve örnek olabileceğini düşünür… Bütün aileyle bunu paylaşmaya karar verir. Tüm aileyi bir araya toplayacaktır ki onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Nurcan, kendini iyi hissetmez. Yemeğin sonuna doğru iyice rahatsızlandığı anda, köyde Ercan'ın korsan anonsu duyulur. Ercan haylazı, "Köye virüs geldi, köy karantinaya alınıyor" deyince Sefer hemen muhtarlığa koştururken, masadakiler bir anda Nurcan'a bakarlar…

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Mustafa Ali, Meryem, Güncel
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