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Kalk Gidelim'in 100 bölümlük başarısı

TRT 1 ekranında üç sezondur ilgiyle izlenen "Kalk Gidelim" dizisinin 100. Bölüm pastası Muğla'da kesildi.

27.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:08Kalk Gidelim'in 100 bölümlük başarısı

Kutlamaya dizinin yapımcısı Eyüp Üstün başta olmak üzere Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever ve tüm dizi ekibi katıldı. 100. Bölüme ulaşıp "Dalya" demenin başarısının kutlandığı gecede keyifli anlar yaşandı.

Kalk Gidelim geçtiğimiz günlerde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den teşekkür mektubu olan ilk ve tek dizi olarak da gündeme gelmişti.

3 Senedir 'da yaşayan ekip 100 bölümü geride bırakmanın mutluluğunu paylaştı. Dizi oyuncularından Ufuk Özkan "Projeye başlarken duyduğumuz aynı heyecanla çekimlere devam ediyoruz. Burada tüm ekibimizle aile olduk. 100. Bölüme ulaşmaktan çok mutluyuz." dedi.

Dizi başladıktan sonra zamanının büyük kısmını Muğla'da geçiren Mehtap Bayri "Muğla'mızı çok seviyoruz. Çok güzel insanlarla harika bir iş yapıyoruz. Çok mutluyuz. Daha nice bölümlerde görüşmek üzere…" dedi.

Yapımcı Eyüp Üstün; "Çekimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Böyle güzel bir ekiple çalışmaktan çok mutluyum. 100 bölümdür emek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve sevgili seyircilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Dizinin 100. Bölümü 29 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak.

"Kalk Gidelim" oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Emin Gürsoy, Nalan Okçuoğlu, Aslı Omağ, Kerim Yağcı, Hayrettin, Alper Saylık, Sena Çakır, İlayda Aydın, Alican Okumuş, Andrey Polyanın, Ece Aydemir, Can Kıran, Öznur Ön, Dilara Gül Demiral, Ali Dinç, Ferhat Yılmaz, Burak Diri, Pelin Şahin, Ebuhan Tırtar, Gülderen Güler, Tuğçe Karabayır Ve Bayazıt Gülercan gibi sevilen isimler yer alıyor.


Kalk Gidelim Dizisi, Ufuk Özkan, Muğla, Güncel

Kaynak: Bültenler

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