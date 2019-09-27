Kalk gidelim setinde ilk yardım

Türk Kızılay, TRT ve Staff Film'in de desteğiyle dizi setinde oyuncularla birlikte çekilen boğulma sahnesinde Ufuk Özkan, dizide oğlunu canlandıran Alican Okumuş'a panik yapmadan bilinçli bir şekilde ilk yardım müdahalesinde bulundu ve ilk anda yapılacak müdahalenin önemini gösterdi. Türk Kızılay'ın yönlendirdiği İl Yardım Merkezi eğitmenleri, sahne çekilmeden önce oyunculara eğitim verdi. Hazırlanan kamu spotu, çeşitli yayın organlarının yanısıra dizide de yayınlanacak.

TRT1 ekranlarında her Cumartesi saat 20:00'de yayınlanan Kalk Gidelim dizisi bireylere ve topluma örnek olmaya devam ediyor. Son yıllarda televizyon programlarında ve dizilerinde yer alan şiddet, kavga, entrika gibi içeriklere kapılmadan ailece güldürmeye, neşelendirmeye 3. Sezonunda da devam eden Kalk Gidelim dizisi, çocukları, bireyleri, toplumu bilinçlendirmek için özen gösteriyor.

Staff Film yapımcısı Eyüp Üstün ''Kızılay'ın bizi örnek dizi seçmesi ve ilkyardımın önemini vurgulamak için bizimle çalışmak istemesi bizi ekipçe gururlandırdı. Bizde Kalk Gidelim ailesi olarak Kızılay'ın isteği üzerine ilkyardımın önemini vurgulamak istedik. Panik yapma, ilk yardım hayat kurtarır diyoruz ve herkesi Kızılay'ın ilk yardım eğitimlerine davet ediyoruz.'' dedi.

Her Cumartesi 20.00'de TRT1 ekranlarında sevilerek takip edilen dizi "Kalk Gidelim"in oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Emin Gürsoy, Nalan Okçuoğlu, Aslı Omağ, Kerim Yağcı, Hayrettin, Alper Saylık, Sena Çakır, İlayda Aydın, Alican Okumuş, Andrey Polyanin, Ece Aydemir, Can Kıran, Öznur Ön, Dilara Gül Demiral, Ali Dinç, Ferhat Yılmaz, Burak Diri, Pelin Şahin, Ebuhan Tırtar, Gülderen Güler Ve Bayazıt Gülercan gibi sevilen isimler yer alıyor.