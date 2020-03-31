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Kalkınma Ajansları, Kovid-19 acil çözüm projelerini destekleyecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Kovid-19 ile mücadelede belirlediği 3 aşamalı plan kapsamında, Kalkınma Ajansları aracılığıyla salgın riskinin yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecek.

31.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:07
Kalkınma Ajansları, Kovid-19 acil çözüm projelerini destekleyecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Kovid-19 ile mücadelede belirlediği 3 aşamalı plan kapsamında, Kalkınma Ajansları aracılığıyla salgın riskinin yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından Millete Sesleniş konuşmasında, "Ülkemizdeki tüm kalkınma ajanslarının, bu hastalıkla mücadele için yapacakları yenilikçi çalışmalara destek vereceğiz" diye duyurduğu Kalkınma Ajansları aracılığıyla Kovid-19 ile mücadele uygulanacak tedbirler belli oldu. 3 aşamalı plan kapsamında Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programıyla; salgın riskinin yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecek. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke, bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılması temel öncelik olacak.

220 MİLYON LİRA BÜTÇE AYRILDI

Yenilikçi uygulama geliştirenlerin destekleneceği programdan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, sivil toplum örgütleri ile firmalar yararlanabilecek. Türkiye genelindeki 26 ajansın hepsi bu süreçte olacak. Haftanın her günü elektronik olarak başvuru yapılabilecek. Programın toplam bütçe büyüklüğü de yaklaşık 220 milyon lira olarak belirlendi. Bir ay süreyle askıda kalacak programa başvurular 3 gün içinde sonuçlandırılacak. Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak tedbirlerden ikincisi ise süre ertelemeleri oldu. Bu tedbirle ajans desteklerine başvuru süresi 2 ay ötelendi. Uygulaması devam eden projelere ilişkin sözleşme süreleri de 2 ay süreyle uzatıldı.

SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Planın üçüncü aşaması ise salgın sonrası iyileştirme çalışması olacak. Tüm kalkınma ajansları, Kovid-19 salgınının bölgelerindeki sosyo-ekonomik etkilerinin iyileştirilmesine dönük çalışmalara şimdiden başlayacak. Salgından en çok etkilenen sektörler ve toplum kesimleri için yapılabilecekler bölgesel düzeyde tespit edilip, raporlanacak. Bu raporlar ulusal düzeyde yapılacak çalışmalara da girdi teşkil edecek.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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