Kalkınma ajansları yeni destek türleri tasarlayabilecek
Kalkınma ajansları mevcut destek türlerinin iyileştirilmesi veya geliştirilmesi amacıyla yeni destek türleri tasarlayabilecek ve bunları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla pilot olarak yürütebilecek.
14.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:59
Kalkınma ajansları mevcut destek türlerinin iyileştirilmesi veya geliştirilmesi amacıyla yeni destek türleri tasarlayabilecek ve bunları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla pilot olarak yürütebilecek.
Kaynak: Dunya.com
Manşet
Haberler
Ekonomi
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Ekonomi
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Ekonomi
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Ekonomi
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Ekonomi
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Ekonomi
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Ekonomi
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu