Türkiye Kalite Derneği
(KALDER) Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, topyekün kalkınma hedefine ulaşmak için özellikle cinsiyet eşitliği konusuna özenle yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Çünkü kalkınma hedefimizi kadınları dışlayarak elde edemeyiz, bu mümkün değil." dedi.
KALDER tarafından Çorlu
'da bir otelde düzenlenen "Kadın İş Başında" konulu seminer öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Pilavcı, 1990'lı yılların başında rekabet gücünü ve yaşam kalitesini artırmak için kurulan derneğin önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.
Ülkenin değişik yerlerinde etkinliklerle hem farkındalık yaratmaya hem de bilgiyi yaymaya çalıştıklarını belirten Pilavcı, "KALDER, özellikle son dönemde, sürdürülebilir ortak temasını daha fazla sahiplenmeye başladı, sürdürülebilirlik çok önemli olduğu için. Tabii bunun temelinde de özellikle fırsat eşitliği ve cinsiyet eşitliği gibi bazı kavramların çok iyi anlaşılması yatıyor." diye konuştu.
Çorlu'da ve ülkenin diğer bölgelerinde bu tür seminerler gerçekleştirdiklerini ifade eden Pilavcı, bu seminerlerin her sektörden kadına çok faydalı olduğunu anlattı.
Seminerlerde farkındalık yaratmayı ön planda tuttuklarını anlatan Pilavcı, "Buradaki etkinliğimizin temel amacı, bu konuda hem farkındalık yaratmak hem de bu konuda sektörlerinde lider olan kadınların paylaşımlarıyla rol model etkisini yaratabilmek." dedi.
Buket Eminoğlu Pilavcı, cinsiyet eşitliğinin önemine değinerek, şöyle devam etti:
"Topyekün bir kalkınmayı hedefliyorsak, özellikle cinsiyet eşitliği konusuna çok özenle yaklaşmalıyız. Çünkü kalkınma hedefimizi kadınları dışlayarak elde edemeyiz, bu mümkün değil. Bu konuda çok iyi yetişmiş insanlarımız var ve onların iş hayatına dahil olmaları lazım. Aslında biz kalkınmamızı yüzde 30 daha ileriye götürebilecekken bunu göz ardı ediyoruz. Biraz bunlara dikkati çekmek istiyoruz. Bu farkındalık oluşursa hızlı bir şekilde hep beraber kalkınmamızı gerçekleştirebiliriz, bunun altını çiziyoruz. Burada, kadınların iş hayatına girmesinin ötesinde aynı zamanda toplumun her türlü sosyal olayında kadınlarla erkeklerin yan yana olması bir dengedir ve yaşam kalitesidir, bunun altını çiziyoruz."
Seminerde katılımcı kadınlara konuyla ilgili bilgi veren Pilavcı, soruları da yanıtladı.
Seminere, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan
Yüceer, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş kadınları katıldı.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:35