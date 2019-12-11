Haberler » Ekonomi » Kalkınma Yatırım Bankası'na 200 milyon dolarlık kredi - Ekonomi

Kalkınma Yatırım Bankası'na 200 milyon dolarlık kredi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi 200 milyon dolar tutarında finansman sağladı.

11.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:56Kalkınma Yatırım Bankası'na 200 milyon dolarlık kredi

Kalkınma ve Yatırım Bankası Altyapı Yatırım Bankası'ndan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi 200 milyon dolar tutarında finansman sağladı.

Bankadan yapılan açıklamada, "Banka, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi ile Asya Altyapı Yatırım Bankası ile üç yılı geri ödemesiz toplam 15 yıl vadeli, 200 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladı" denildi.

Anlaşmaya göre krediden, Türkiye Çevre Mevzuatı ile uyumlu olarak enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji temasında projeler geliştiren yatırımcılar yararlanabilecek.

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan sağladığımız uzun vadeli bu finansmanla sürdürülebilirliği ön planda tutan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Dinamik, yenilikçi, çevreye ve topluma duyarlı bankacılık anlayışıyla, çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza değer katma misyonuyla, ülkemizin geleceğine ve büyümesine yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Yatırım Operasyonlarından sorumlu Genel Direktör Yee Ean Pang da kredinin Türkiye'nin yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi kapasitesini ve mevcut tesislerde enerji verimliliğini arttırmaya destek olacağını belirtti.



Türkiye, Asya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:30 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi
14:30 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi
14:28 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
14:28 Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi
14:28 Özbekistan'dan Ankaralı yatırımcılara davet - Ekonomi
13:26 Türkiye'den 455 bin kredi kartı bilgisinin çalındığı iddia edildi - Ekonomi
12:59 Silivri'de köylülerin su faturasına yüzde 400 zam yapıldı! İmamoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı - Ekonomi
12:26 Bütçe ilk defa 2020'de 1 trilyon lirayı aşacak - Ekonomi
11:50 57 yıllık televizyona 10 bin lira değer biçildi - Ekonomi
11:42 Garanti BBVA 323,3 milyon liralık takipteki kredilerini sattı - Ekonomi
11.12.2019 14:32:32