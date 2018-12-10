Kalorifer Kazanı Patladı Saçları Yanarak Kurtuldu

Düzce
Merkeze bağlı Kemerkasım köyünde patlayan kalorifer kazanı küçük çaplı yangına neden olurken, patlamada saçları yanan ev sahibi olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.
Olay sabah saatlerinde Düzce merkeze bağlı Kemerkasım köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Kemerkasım köyünde Sabahattin Yüncel'e ait müstakil evde kalorifer kazanı patladı. Kazanın patlaması sonrası çıkan dumanları gören aile, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Köylülerin de yardıma koştuğu yangında saçları yanan Sabahattin Yüncel, yangını torununun haber verdiğini, dumanlar eve dolunca yangın çıktığını anladıklarını dile getirdi. Küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. - DÜZCE
Sabah,Düzce
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:39