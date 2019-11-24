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Kalorifer kazanını temizlerken karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

Kalorifer kazanını temizlerken karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüBİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde, bir kişi kalorifer kazanını temizlerken karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

24.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:45
Kalorifer kazanını temizlerken karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü
BİNGÖL - 'ün Genç ilçesinde, bir kişi kalorifer kazanını temizlerken karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, Genç ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın görevlisi Hakim Gedük (53), kalorifer kazanını boşaltmaya çalıştığı sırada aşırı karbonmonoksit gazından zehirlendi. Apartman sakinlerince yerde hareketsiz bir şekilde bulunan Gedük, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 53 yaşındaki adam burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kalorifer kazanını temizlerken karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

Bingöl, Yerel

Kaynak: İHA


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