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kalorifer ve kalorifer peteği çalan hırsızlar yakalandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kalorifer ve kalorifer peteği çalan 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

07.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:47kalorifer ve kalorifer peteği çalan hırsızlar yakalandı
'ın ilçesinde kalorifer ve kalorifer peteği çalan 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sivas'ın Şarkışla İlçesinde geçtiğimiz Salı günü günü işyerinden ve kurumdan hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlar tarafından çalınan 2 adet demir kalorifer ve 8 adet kalorifer peteği satılmadan ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şahıs hakkında işlem yapıldıktan sonra şahıslar savcılığa sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları olup Mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS

Şarkışla, Polis, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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