Kaloriferli Evlerde "Donuyorlar"

Edirne
'de 446 dairenin ısınmasının sağlandığı merkezde meydana gelen sorunlar nedeniyle kentin merkezindeki kaloriferli dairelerde oturan pek çok kişi 1 aydır soğukla mücadele ediyor. Fatih
ve Kocasinan
mahallelerinde bulunan yaklaşık bin 500 kişinin ikamet ettiği Baca Evleri diye bilinen sitenin ısıtma merkezinde bulunan 3 kalorifer kazanından birinde meydana gelen patlamanın ardından site yönetimi ısınma problemini bir türlü çözemedi.
Kazandaki patlama sonrası arızanın giderilmeye çalışıldığı esnada Edirne'de meydana gelen taşkında kalorifer kazanlarının suyla dolması nedeniyle bölgedeki vatandaşların soğukla imtihanı devam etti.
Bir ayı geçkin süredir ısınma problemi nedeniyle imkanı olanlar elektrikli ocaklar, imkanı olmayanlar ise kalın giyinerek sıcaklığın sıfırın altına düştüğü Edirne'de soğukla mücadelesini sürdürüyor. Bazı bloklara sıcak su verilmeye başlanmasına rağmen hala bir çok blokta sorun devam ediyor.
Site sakinlerinden Ülfet Gen, AA muhabirine, bir aya yaklaşık soğukla mücadele ettiklerini, bir çözümün artık bulunmasını istediklerini söyledi.
Çocuklarının hasta olmaması için yaklaşık 1 aydır annesinde kalan Başak Demiroğlu da "Çocuklar hasta, okula gönderemedim. Kardeşimde, annemde kaldım. Şimdi de eve geldim, bir umut yanıyor mu, diye. Kaloriferli evde donuyoruz. Mağdur olduk." dedi.
Evde battaniyelerle oturduklarını anlatan Refik Konduk da yönetimin her gün bir ertesi gün yanacağı vaadiyle, soğuk evde bir aydır battaniyelere sarılıp yaşadıklarını belirtti.
Site yönetimi ise pompa sistemindeki arızanın giderilmeye çalışıldığını, kısa sürede kaloriferlerin yanacağını belirtti.
Kocasinan,Fatih,Edirne
07 Aralık 2018 Cuma 17:04