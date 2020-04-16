Kalp ameliyatı olanlar için koronavirüs uyarısı

Salgın öncesi kalp ameliyatı olan hastaları koronavirüs konusunda uyaran Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Güden, "Kalp ameliyatı olmuş hastalar artık iyileştim, herhangi bir sıkıntı olmaz düşüncesinde olmamalı. Kalp ameliyatı olan hastaların koronavirüs ile ilgili geçirecekleri enfeksiyon daha sıkıntılı olabilir. Normal toplumun göstermiş olduğu hassasiyetten daha fazlasını göstermeleri gerekir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Güden, koronavirüs öncesi kalp ameliyatı olan hastaları uyararak, 13-19 Nisan Dünya Kalp Sağlığı Haftası için önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Güden, sadece ülkemizi değil tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına ilişkin "Bu konuda özellikle Sağlık Bakanlığımızın getirmiş olduğu kurallara harfiyen riayet etmek oldukça önemli. Böylece bu salgını çok az zararla ülkemizden uzaklaştırabiliriz" uyarısını yaptı.

KRONİK HASTALAR DAHA HASSAS DAVRANMALI

Kalp ameliyatı olmuş hastaların kronik hasta gurubuna girdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Güden, şu bilgileri paylaştı: "Bu nedenle ameliyat olan hastalar artık iyileştim herhangi bir sıkıntı olmaz düşüncesinde olmamalıdır. Kalp ameliyatı geçirmiş olan hastaların koronavirüs ile ilgili geçirecekleri enfeksiyon daha sıkıntılı olabilir. Normal toplumun göstermiş olduğu hassasiyetten daha fazlasını göstermeleri gerekir. Sağlık Bakanlığının uyarıları doğrultusunda, mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları, evde kalmaları; çıkmaları durumunda maske ve eldiven kullanmaları, insanlarla gereksiz temastan kaçınmaları, zaruri ise gerekli mesafeyi korumaları çok önemlidir."

DANIŞMADAN VİTAMİN TAKVİYESİ KULLANMAYIN

Prof. Dr. Güden, bu kronik hastaların özellikle ilaç konusunda kendi başlarına karar vermemeleri ve mutlaka hekimlerine danışmaları gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Bu dönemde, hastaların sürekli kullandıkları ilaçlarına aynı şekilde devam etmeleri uygun olur. Ayrıca vitamin takviyesi konusunda doktorlarına hastaneye gitmeden telefon ile danışmalarında fayda var, çünkü bu ilaçların içinde kendi kullandıkları ilaçlar ile etkileşebilecek etken maddeler bulunabilir. Kalp kapak değişimi, ritim bozukluları veya başka sebeplerden dolayı kan sulandırıcı olarak coumadin kullanan hastaların tahlil yaptırmaları ve buna göre coumadin dozu ayarlanmalıdır. Bu sıkıntılı günlerde tahlil için hastaneye gitmek istemeyen hastalar muhakkak doktorlarına danışmalıdır. Bu konuda hastanın doktoru eğer uygunsa tahlil süresini uzatabilir. Bu konuda hastalar korkularından dolayı kendi başlarına karar vermemelidirler. Aksi takdirde çok ciddi problemler yaşayabilirler."

EVDEYKEN HAFİF EGZERSİZ ŞART!

Kalp ameliyatı geçiren hastaların koronavirüs salgını boyunca özellikle evdeyken buzdolabından uzak durarak diyetlerine devam etmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Güden, şu değerlendirmede bulundu: "Beslenme konusunda kendilerine tavsiye edilen kalp sağlığını koruyucu diyetlerine devam etmeleri gerekiyor. Şeker hastalığı bulunan kalp ameliyatı olan hastaların özellikle bu dönemde diyetlerine çok daha fazla dikkat etmeleri uygun olur. Kalp ameliyatı olan hastaların egzersizlerine devam etmeleri gerekmektedir. Bu dönemde evde kalacakları için ev içinde hafif egzersizler yapmaları daha uygun olacaktır. Kalp ameliyatı olan hastalar şayet bir sıkıntıları yoksa hastanelere gitmemeleri daha uygun olur. Şayet yara yerlerinde veya başka sıkıntıları, tansiyon değişikliği, ritim bozukluğu, ağrı gibi durumları olduğunda öncelikle doktorlarına danışmaları ve doktoru tavsiye ediyorsa hastaneye gitmeleri daha uygun olur."

AMELİYATIN ACİLİYETİNE DOKTOR KARAR VERİR

Prof. Dr. Güden, şunları söyledi: "Kalp rahatsızlığı olup kalp ameliyatı olması gereken hastalarda ne zaman ameliyat olacakları konusunda endişe duyuyorlar. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneğinin, benimde katılmış olduğum, toplantısında genel olarak alınan karar coronavirüs salgını döneminde acil olmayan tüm kalp ameliyatlarının bekletilmesinin daha uygun olacağı şeklindeydi. Sadece acil olan kalp ameliyatlarının yapılmasına karar alındı. Hastaların olacakları kalp ameliyatının acil olup olmadığına doktorları karar verecektir."

Kaynak: DHA

- İstanbul