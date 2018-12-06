Kalp Ameliyatı Sonrası İş Bulamadı, Ailesi Perişan Oldu

06 Aralık 2018 Perşembe 10:27



06 Aralık 2018 Perşembe 10:27

Adana'da kebap ustalığı yaparken geçirdiği kalp krizi sonrası açık kalp ameliyatı olan ve kebapçıda çalışması yasaklanan iki çocuk babası Sayit Erdamar iş bulamadığı için 6 aydır ev kirası ile elektrik ve su faturalarını ödeyemiyor.Sayit Erdamar (42) ile Sebiha Erdamar (44) 12 yıl önce evlendi. Sayit Erdamar evlendiğinde kebap ustalığı yaparak evini geçindiriyordu. Çiftin Mehmet Miraç (10) ve 7 aylık Çağrı Çınar isimli iki çocukları dünyaya geldi. Ancak Erdamar ailesinin hayatı 2 yıl önce Mart ayında değişti. Sayit Erdamar kebap yaparken rahatsızlanıp doktora gitti. Doktorun "bir şeyin yok" diyerek geri gönderdiği Erdamar, 24 saat geçmeden tekrar rahatsızlanıp hastaneye gittiğinde bu kez detaylı muayenesinde kalbindeki 5 damarın tıkalı olduğu belirlenerek ameliyata alındı. Erdamar ameliyattan çıktıktan sonra doktor "ağır işlerde ve çok dumanlı yerde çalışamazsın, hayati risk var" deyince Erdamar kebap ustalığını bırakmak zorunda kaldı. Yüzde 86 da engelli raporu alan Erdamar, o günden sonra bir daha iş bulamadı. Devlet Erdamar'a aylık 650 engelli maaşı bağladı. 400 lira ev kirası, elektrik ve su faturasına aldığı maaş ancak yeten Erdamar ve ailesi perişan oldu. Erdamar, bu iki yıl boyunca Sosyal Yardımlaşma Vakfından da 950 lira nakit yardım aldı. Aile 6 aydır ev kirasını ödemediği için ev sahibi evden çıkarmak istiyor.Ne yapacağını bilemez hale geldiğini söyleyen Sayit Erdamar, "Her şey geç konulan kalp damar tıkanıklığından dolayı oldu. Bu nedenle beni ilk muayene eden doktoru da mahkemeye verdim. Kalp ameliyatı olduktan sonra iş bulamadım. Bana ağır işler yasaklandı. Ancak şuan maddi olarak çok kötü durumdayım. Ne iş olursa onu yaparım, benim tek isteğim bir iş verilmesi ve aileme bakabilmem" dedi.Sebiha Erdamar ise, eşi çalışmadığı için maddi yönden kötü durumda olduklarını, odun, kömür bile alamadıklarını, piknik tüpüyle ısındıklarını belirterek, "Bize büyüklerimiz, hayırsever iş adamları yardım edip eşime iş versinler. Ev sahibi bizi evden atacak. Çoğu zaman komşuların verdikleriyle karnımız doyuyor. Ne olur bize yardım edin. Okula giden oğlum hasta oldu doktora götüremiyorum. Evde 7 aylık bebeğim var ama soba kuramadım. Ona süt ısıtırken piknik tüpü ile ısınıyoruz" diye konuştu. - ADANA