Kalp damar hastası 3 aylık bebek uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi

Erciyes Üniversitesi'nde tedavi gören 3 aylık bebek, uçak ambulansla İstanbul'daki Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalp damar hastası 3 aylık bebek uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi
09.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:21
Erciyes Üniversitesi'nde tedavi gören 3 aylık bebek, uçak ambulansla İstanbul'daki Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Erciyes Üniversitesi Pediatri Bölümü'nde BAT tanısından dolayı kalp damar rahatsızlığı nedeni ile yatan 3 aylık N.E., ambulansla Hava Ambulans'ı İniş Pisti'ne getirildi. N.E., burada kendisini bekleyen uçak ambulans ile Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Erciyes Üniversitesi, İstanbul, Güncel, Haber

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