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Kalp krizi geçirdiği iddia edilen otomobil sürücüsü demirlere çarparak durabildi

Esenler'de otomobil ile seyir halinde iken kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü yolun bitimindeki demirlere çarparak durabildi.

07.10.2019 01:14Kalp krizi geçirdiği iddia edilen otomobil sürücüsü demirlere çarparak durabildi
Esenler'de otomobil ile seyir halinde iken kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü yolun bitimindeki demirlere çarparak durabildi. Otomobilde büyük hasarın olmadığı kazada sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Esenler İlçesi Birlik Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 ND 2626 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sebebiyle yolun sonundaki demirlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle eğilen demirlerin birkaçı yola düştü.

Kaza sırasında araç içinde kaldığı görülen sürücüyü gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, sürücüyü araç içinden almak için otomobilin arka camından olan kelebek camını kırdı. Kapıyı açmayı başaran ekipler yaralı şahsı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL

Kalp Krizi, Esenler, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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