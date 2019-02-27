Kalp Krizi Geçirdiğini Hastanede Öğrendi

İzmir
'de göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen İsmail Akbunar, by pass ameliyatıyla sağlığına kavuştu.
İzmir'deki özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Halil Akbunar'ın babası İsmail Akbunar, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından gerçekleştirilen anjiyografi sonucunda ana damarında tıkanıklık ve darlaşma tespit edilen Akbunar, ameliyata alındı.
Narin tarafından gerçekleştirilen 4 saatlik by pass operasyonunun ardından Akbunar'ın sağlık durumunu iyi olduğunu aktarıldı.
İzmir, Kalp Krizi, Yenikadinda Gösterme, Sağlık
Kaynak: AA