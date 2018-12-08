Kalp Krizi Geçiren 12 Yaşındaki Öğrenci Öldü

Sivas
'ta kalp krizi geçiren 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Üniversitesi
Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi, Cünay-Emine Selçuk
çiftinin tek çocuğu Duhan Utku Selçuk, Cami Kebir
Mahallesi'ndeki evlerinde rahatsızlandı.
Ailesinin haber vermesinin ardından sağlık ekibi tarafından ilk müdahelesi yapılan Selçuk, Numune Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Selçuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Selçuk'un cenazesi, Ulu Cami'de ikindi vakti kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,Sivas,Selçuk
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:53