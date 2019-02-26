Kalp Krizi Geçiren 13 Yaşındaki Şeyda, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaynak: İHA

Zonguldak Alaplı İlçesindeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Şeyda Arslan son yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgilere göre, Zonguldak Alaplı Sucahlı Köyündeki evinde önceki pazar günü fenalaşan 13 yaşındaki Şeyda Arslan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Doğuştan engelli olan Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Arslan'nın ani ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. 13 yaşındaki Şeyda Arslan için Alaplı Sucahlı Köyü merkez caminde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından genç Şeyda'nın cenazesi Sucahlı aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. 13 yaşındaki Arslan Kılçak İlk öğretim Okul sınıfı öğrencisi olduğu ve bir süredir böbrek yetmezliği olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK