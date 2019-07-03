03.07.2019 18:39
Haberler» Güncel» Haber

Kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti

Tekirdağ Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen (47), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen (47), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Ceza İnfaz kampüsünde görev yapan Özmen, dün gece cezaevi lojmanlarındaki evinde rahatsızlandı.
Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Özmen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Edirne'nin Keşan ilçesine götürülen Özmen'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA
Kalp Krizi, Jandarma, Tekirdağ, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:52   Mersin'de metil alkol tedavisindeki 2 kişi öldü, 5 kişi daha hastanelik oldu (2)
19:50   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendinden söz ettiren bir Türkiye varsa son dönemde attığımız adımların...
19:50   Başkan Erdoğan, pazar yerinde esnafla kahvaltı yaptı
19:50   Tatilde tiyatro çocuklar için 17 Burda'da
19:49   Musa Anter cinayeti davasında sanık sayısı arttı
19:47   Meslek liseliler hayata erken atılıyor
19:47   Emlak Konut GYO'dan Ağaoğlu Maslak 1453 İstanbul Projesine ilişkin açıklama