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Kalp krizi geçiren dede, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Tunceli'de bir köyde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki Seyit Ali Kalkan, jandarmanın helikopteri ile hastaneye ulaştırıldı.

23.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:41
Kalp krizi geçiren dede, helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Tunceli 'de bir köyde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki Seyit Ali Kalkan, jandarmanın helikopteri ile hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Nazımiye ilçesi Dallıbahçe köyünde yaşayan Seyit Ali Kalkan (85), kalp krizi geçirdi. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekiplerinin talebi üzerine Vali Tuncay Sonel'in devreye girmesiyle İl Jandarma Komutanlığı'ndan skorsky helikopter hastaya ulaşmak için havalandı. Köye sağlık ekiplerini alarak giden askeri helikopter, Kalkan'ı alarak Elazığ'a götürdü. Kalkan, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

85 yaşındaki Kalkan'ın kalp krizi geçirmesi üzerine jandarmaya ait skorsky helikopter ile alındığını aktaran Vali Tuncay Sonel, Elazığ'a sevkinin gerçekleştirildiğini aktardı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Ali Kalkan , Kalp Krizi, Jandarma, Tunceli, Güncel

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