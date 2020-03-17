Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kalp krizi geçiren Espiye Kaymakamı hayatını kaybetti - Haberler

Kalp krizi geçiren Espiye Kaymakamı hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

17.03.2020 23:31 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:31
Kalp krizi geçiren Espiye Kaymakamı hayatını kaybetti
Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Kaymakam Baştürk kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzincan Vali Yardımcılığından 31 Ağustos 2018 tarihinde Giresun'un Espiye Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Baştürk'ün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Kalp Krizi, Giresun, Baştürk, Espiye, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı Haberler
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor Haberler
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Haberler
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Haberler
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Haberler
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Haberler
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu