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Kalp krizi geçiren hasta 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Özalp ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede kalp krizi geçiren 55 yaşındaki Cemil Gürcü, 3 saatlik çalışmanın ardından hastaneye getirildi.

19.02.2020 01:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 01:48Kalp krizi geçiren hasta 3 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
'ın ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede kalp krizi geçiren 55 yaşındaki Cemil Gürcü, 3 saatlik çalışmanın ardından hastaneye getirildi.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Yünkuşak Mahallesi'nde yaşayan Cemil Gürcü, akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi.
Yolları kardan kapandığı için Gürcü'yü, hastaneye götüremeyen yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, yolun ulaşıma kapalı olmasından dolayı mahalleye ulaşamadı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timler ile bölgeye gönderilen Özalp Belediyesi ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Zorlu geçen 3 saatlik çalışmanın ardından mahalleye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gürcü, ambulansa getirildiği Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

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