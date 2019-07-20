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Kalp krizi geçiren liseli Şevval öldü

İZMİT'te, lise öğrencisi Şevval Okur (17), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

20.07.2019 13:09 Kalp krizi geçiren liseli Şevval öldü
İZMİT'te, lise öğrencisi Şevval Okur (17), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Şevval Okur, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi görürken, dün kalp krizi geçirdi. Şevval doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Marangoz olan Ekrem Okur ile Raime Okur çiftinin 2 çocuğundan biri olan Şevval'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Şevval bugün Kandıra Aksakallar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Kocaeli Üniversitesi, Kalp Krizi, Güncel

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