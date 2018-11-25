Kalp Krizi Geçiren Okul Müdürü Kurtarılamadı

25 Kasım 2018 Pazar 15:14



25 Kasım 2018 Pazar 15:14

Kurtalan ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kalp krizi geçiren okul müdürü Murat Onay (52), kaldırıldığı hastanede vefat etti.Kurtalan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yolda yürürken geçirdiği kalp krizi geçiren İncirlik İlkokulu Müdürü Onay, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hastanede yaplan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Onay'ın cenazesi, Telan köyünde toprağa verildi.Murat Onay'ın kardeşi Emrah Onay, ağabeyinin hayat dolu olduğunu, ilçede herkes tarafından sevildiğini söyledi.Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat ise Onay'ın çok sevilen bir öğretmen olduğunu belirterek, "24 Kasım Öğretmenler Gününde ilçemizin nadide eğitimcilerinden birini kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Murat Hocamız örnek kişiliğiyle öğrenciler tarafından da oldukça seviliyordu." dedi.