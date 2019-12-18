Haberler » 3. Sayfa » Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti - Haberler

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği görevli polis memuru Hacı Ali İkiz bu sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

18.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:11Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Amirliği görevli polis memuru Hacı Ali İkiz bu sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Hacı Ali İkiz bu sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren polis memuru Hacı Ali İkiz Kozaklı Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis memuru Hacı Ali İkiz'e Kozaklı ilçesinde bugün yapılan olan törenin ardından memleketi Kayseri'nin Tomarza ilçesine gönderilecek. - NEVŞEHİR

Kalp Krizi, Kozaklı, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (1)
ADINIZI YAZIN:allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:20 Google ile Rekabet Kurumu arasındaki kriz devam ediyor - Haberler
16:18 Bakan Turhan, Ankara-Sivas YHT hattını inceledi - Haberler
16:10 Başkent'te taksici ilk iş gününde kazaya karıştı - Haberler
16:10 KKTC'de ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Erhüman - Haberler
16:06 Japonya ve Çin savunma bakanlarından kritik görüşme - Haberler
15:58 Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cinayetten önce uçucu madde kullandı - Haberler
15:50 TEM Otoyolu'nda arkadan çarparak durduran gaspçılar genç adamın otomobilini çaldılar - Haberler
15:00 Hapishanede erkek görevlinin karşısında zorla başörtüsü çıkarttırılan kadın 120 bin dolar kazandı - Haberler
14:41 Danimarka'da bulunan 5 bin 700 yıllık sakız, Taş Devri'nde yaşayan bir kadın hakkında ipuçları bulunmasını sağladı - Haberler
18.12.2019 16:33:41