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Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği görevli polis memuru Hacı Ali İkiz bu sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

18.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:15Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Amirliği görevli polis memuru Hacı Ali İkiz bu sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Hacı Ali İkiz bu sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren polis memuru Hacı Ali İkiz Kozaklı Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis memuru Hacı Ali İkiz'e Kozaklı ilçesinde bugün yapılan olan törenin ardından memleketi Kayseri'nin Tomarza ilçesine gönderilecek.
(İHA)

Kalp Krizi, Kozaklı, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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