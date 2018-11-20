Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Samsun'da kalp krizi geçiren polis memuru, yaşamını yitirdi.
Emniyet Müdürlüğü Recep Tokur Polis Merkezinde görevli polis memuru Murat Elmas (43), senelik izini geçirdiği ikametinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Elmas için Samsun Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Törene Elmas'ın eşi Affe ile 2 çocuğu, yakınları, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.
Elmas'ıın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirilerek saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.
İl Müftüsü Veysel Çakı'nın duasının ardından Elmas'ın cenazesi, meslektaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı.
Elmas'ın cenazesi, daha sonra karayoluyla Amasya'nın Suluova ilçesine uğurlandı.
Cenaze, yarın öğle vakti Hacı Mustafa Camisi'nde kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.