Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun
'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Elmas'ın (43) cenazesi, memleketi Amasya
'nın Suluova
ilçesinde toprağa verildi.
2 çocuk babası Elmas'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Suluova Devlet Hastanesi
morgundan alınarak Şeker Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Elmas'ın cenazesi, Suluova Belediye Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye katılan Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, baba Duran Elmas ile yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.
Törene, protokol üyeleri, Elmas'ın ailesi ve meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.
Suluova
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:38