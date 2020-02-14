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Kalp krizi geçiren polise meslektaşları helikopterle ulaştı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, kalp krizi geçirdiği belirtilen polis memuru, yolların kardan kapalı olması nedeniyle polis helikopteri ile ilçeden alınarak, kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

14.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:50Kalp krizi geçiren polise meslektaşları helikopterle ulaştı
VAN'ın ilçesinde, kalp krizi geçirdiği belirtilen polis memuru, yolların kardan kapalı olması nedeniyle polis helikopteri ile ilçeden alınarak, kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Çığ ve kar nedeniyle yolu kapalı olan Bahçesaray'da görev yapan polis memuru Zekai Polat'ın kalp krizi geçirdiğinin bildirilmesi üzerine hemen harekete geçildi. Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Şube'sine ait Sikorsky helikopter sağlık personeli ile birlikte gece saat 03.30 sıralarında hemen Bahçesaray ilçesine gönderildi. Polis memuru Polat, burada yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Van'a getirildi. Polis memurunun hastanedeki tedavisi sürüyor.


- Van

Bahçesaray, Kalp Krizi, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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