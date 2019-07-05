05.07.2019 10:03
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Kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

TEM'de bir sürücü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

TEM'de bir sürücü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.
Alınan bilgiye göre, 43 BA 040 plakalı otomobilin sürücüsü, TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri mevkisinde rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Zincirleme kazaya sebep olan sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü.
Zincirleme kazada 4 araçta hafif hasar oluşurken, güzergahta bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA
TEM Otoyolu, Kalp Krizi, Avcılar, Güncel

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