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Kalp krizi geçiren sürücü kazada ağır yaralandı

Kalp krizi geçiren sürücü kazada ağır yaralandıKÜTAHYA'da kullandığı elektrikli bisiklet üzerinde kalp krizi geçirerek kaza yapan Ramazan Altın ağır yaralandı.

27.11.2019 01:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 01:25
Kalp krizi geçiren sürücü kazada ağır yaralandı
KÜTAHYA'da kullandığı elektrikli bisiklet üzerinde kalp krizi geçirerek kaza yapan Ramazan Altın ağır yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Osman Gazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Çiniciler çarşısı girişinde meydana geldi. Cadde üzerinde elektrikli bisiklet kullanan Ramazan Altın, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Bisikletin kontrolünü yitiren Altın, yoldan çıkarak devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan Altın, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Kalp krizi geçiren sürücü kazada ağır yaralandı

Kalp Krizi, Güncel

Kaynak: DHA


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