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Kalp krizi geçiren taraftara ilk müdahaleyi tribünde bulunan doktor yaptı

Kalp krizi geçiren taraftara ilk müdahaleyi tribünde bulunan doktor yaptıBARTIN - Bartın'da maç izlemek için gittiği statta kalp krizi geçiren bir taraftar, maç izlemeye gelen doktor tarafından hayata döndürüldü.

13.10.2019 17:15
Kalp krizi geçiren taraftara ilk müdahaleyi tribünde bulunan doktor yaptı
BARTIN - Bartın'da maç izlemek için gittiği statta kalp krizi geçiren bir taraftar, maç izlemeye gelen doktor tarafından hayata döndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Zafer Men, Bölgesel Amatör Lig 6'ıncı grupta mücadele eden Bartınspor ile Çilimli Belediyespor arasında oynanacak maçı izlemek için Atatürk Stadyumuna gitti. Tribünde maçın başlamasını bekleyen Men, birden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan taraftar, maçı izlemek için tribünde bulunan Doktor Levent Gülbezer tarafından yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü. Daha sonra sağlık görevlileri tarafından müdahalesi yapılan Men, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zafer Men'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kalp krizi geçiren taraftara ilk müdahaleyi tribünde bulunan doktor yaptı

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Kaynak: İHA

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