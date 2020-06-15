Kalp krizi geçiren uzman çavuş Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi geçiren uzman çavuş Adana'da son yolculuğuna uğurlandıŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ercüment Kurt (30), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

15.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:36
Kalp krizi geçiren uzman çavuş Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ercüment Kurt (30), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak Silopi 172. Lojistik Tugay Komutanlı'ğında görevli Jandarma Uzman Çavus¸ Ercüment Kurt, birliğinin bahçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine getirilen Ercüment Kurt için tören düzenlendi. Salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törene, Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adana Merkez Komutanı Piyade Albay Soner Şekeroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Aydın, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Namık Kemal Mahallesi'ndeki baba evinden helallik alınmasının ardından Doruk Mahallesi Asri Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Kurt'un kız kardeşi, ağabeyinin üniforması ile törene katıldı. Cenazede annesi Nürfet, baba Feyyami ve erkek kardeşler Ertan ile Erkan Kurt'un feryatları yürekleri dağladı. Acılı anne Türk Bayrağı'nı Piyade Albay Soner Şekeroğlu'ndan teslim alırken, gazetecilere, "Ben tüm askerleri severim, bana dua edin" diye ağıt yaktı. Kalp krizi geçiren uzman çavuş Adana’da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kalp Krizi, Ceyhan, Adana, Güncel, Haber

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