17.06.2019 18:53
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Kalp krizi geçiren uzman çavuş göz yaşları ile uğurlandı

Kalp krizi geçiren uzman çavuş göz yaşları ile uğurlandı

İstanbul'da askeri birlikte görevli Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Gür, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İstanbul'da askeri birlikte görevli Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Gür, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Askerlik görevini yaptığı İstanbul'da kalp krizi geçiren Ferhat Gür'ün ölümü memleketi Kepsut'u üzüntüye boğdu. Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Gür, İstanbul'da birliğinde yapılan askeri törenin arkasından Kepsut'un Nusret kırsal mahallesinde göz yaşları arasında toprağa verildi. Ferhat Gür'ün cenaze törenine Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, askeri ve mülki yetkililer, daire amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda Kepsutlu hemşehrisi katıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
İstanbul, Gür, Kalp Krizi, Güncel

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