28.06.2019 11:35
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Kalp krizi geçiren uzman çavuş yaşamını yitirdi

Kalp krizi geçiren uzman çavuş yaşamını yitirdi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah işe gitmek için hazırlanırken evde kalp krizi geçiren Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki (40), yaşamını yitirdi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah işe gitmek için hazırlanırken evde kalp krizi geçiren Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki (40), yaşamını yitirdi.
Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki, sabah işe gitmeye hazırlanırken, fenalaşıp yere yığıldı. Ailesinin çağırdığı ambulansla Keşan Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Tiryaki, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Tiryaki'nin cenazesi, Keşan'daki askeri törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep 'in Nizip ilçesine gönderildi.


- Edirne
Kaynak: DHA
Edirne , Keşan , Kalp Krizi , Güncel

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