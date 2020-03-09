Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi - Haberler

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi

Ardahan'da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er için tören düzenlendi.

09.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:40
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi
Ardahan 'da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er için tören düzenlendi.

Ardahan'daki 25. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Damal 4. Hudut Piyade Bölüğünde vatani görevini yapmakta olan Piyade Er Rüzgar Demir (21), sabah erken saatlerde kalp krizi geçirdi. Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde yapılan törenin ardından Rüzgar Demir'in cenazesi, memleketi Mardin'e gönderildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Kalp Krizi, Ardahan, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Haberler
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü Haberler
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Haberler
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Haberler
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Haberler
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi Haberler
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi