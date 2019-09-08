Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Binbaşı Ali Demir'e askeri tören

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Binbaşı Ali Demir'e askeri törenBabasını asker selamıyla uğurladı

BALIKESİR - Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 87'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yol koşusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Binbaşı Ali Demir defnedilmek üzere Ankara'ya uğurlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenle Ankara'ya uğurlanan Jandarma Binbaşı evli ve üç çocuk babasıydı. Bu yıl 11.'ncisi düzenlenen İsmail Akçay Yol Koşusu'nda finişe metreler kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Binbaşı Ali Demir için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Mesai arkadaşları tarafından uğurlanan Binbaşı Ali Demir ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.Acımız büyükİl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törende silah arkadaşları adına İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Ufuk Aruk konuşma yaptı. Aruk, "Bugün aziz milletimizin yetiştirdiği kahraman silah arkadaşımıza son vazifemizi yerine getirmek üzere, yüreklerimizi yaralayan, ancak bugün ve gelecek için dersler çıkarmamız gerektiğini düşündüğüm üzücü törenlerden birisini icra etmek amacıyla bir araya geldik. Bugüne kadar birlikte omuz omuza mücadele verdiğimiz silah arkadaşımızın aramızdan ayrılması, başta aile fertleri ve sevenleri olmak üzere hepimizi yürekten yaralamıştır. Acımız büyüktür. Değerli silah arkadaşlarım; sizlerin de duygularınıza tercüman olarak diyorum ki; bizler Büyük Önder Atatürk'ün göstermiş olduğu ışıklı yolda ve Yüce Türk Milletine olan görev sorumluluklarımızın bilinci içinde yolumuza devam edecek, dün olduğu gibi bugün de, yarın da bu insanlıktan nasibini almamış hainlere ve onların yurt içindeki destekleyicilerine gerekli cevabı Yüce Milletimizle birlikte vereceğiz. Bir millet vatan için ölmesini bilen evlatları var olduğu müddetçe yaşar. Bizler, her ferdiyle bu duygu içinde olan Yüce Türk Milletinin evlatlarıyız. Bu duygu ve düşüncelerle vefatımızı rahmetle anıyor, kederli ve yaslı ailelerine, tüm silah arkadaşlarına, dostlarına ve Yüce Milletimize baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" diye konuştu.Oğlu asker selamıyla uğurladıKalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Binbaşı Ali Demir'i uğurlamak için düzenlenen törene Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, adına yol koşusu düzenlenen Milli Atlet İsmail Akçay, eşi Emine Demir, oğlu Efe Burak, kızı Elif Berra'nın yanı sıra silah arkadaşları ve emniyet mensupları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Jandarma Binbaşı Ali Demir için İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından dua edildi. Yapılan duanın ardından silah arkadaşları tarafından hayatını kaybeden Binbaşı Ali Demir Ankara'ya uğurlandı. Törene katılan Binbaşı Eli Demir'in oğlu Efe Burak babasını asker selamı vererek cenaze arabasına uğurladı.

Kaynak: İHA