Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Polis Memuru, Son Yolculuğuna Uğurlandı

23 Kasım 2018 Cuma 12:21



23 Kasım 2018 Cuma 12:21

Mersin'de evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Kayhan, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.21 Kasım'da merkez Yenişehir ilçesindeki evinde solunum sıkıntısı çeken trafik polisi Mustafa Kayhan (44), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kayhan'a, müdahale edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatın kaybeden Kayhan için bugün İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Mersin Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, il emniyet müdür yardımcıları, hayatını kaybeden polisin annesi Ünzüle ile babası Tahir Kayhan, oğlu Ayberk Ersen Kayhan ve silah arkadaşları katıldı. Törende gözyaşlarını tutamayan polisin annesi Ünzüle ile babası Tahir Kayhan ve çocuğunu, protokol üyeleri ve meslektaşları teselli etti.Kılınan cenaze namazının ardından Kayhan, Mersin Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. - MERSİN