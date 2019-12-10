Haberler » Güncel » Kalp krizi geçirip ateşin üzerine düşünce yanarak öldü - Haber

Kalp krizi geçirip ateşin üzerine düşünce yanarak öldü

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre Ömer Karakurt (73), geçirdiği kalp krizi sonucu ısınmak için yaktığı ateşin üzerine düştü.

10.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:01Kalp krizi geçirip ateşin üzerine düşünce yanarak öldü

İZMİR'in ilçesinde, iddiaya göre Ömer (73), geçirdiği kalp krizi sonucu ısınmak için yaktığı ateşin üzerine düştü. Yanarak yaşamını yitiren Karakurt, kendisinden alamayan yakınları tarafından bulundu.

'de oturan Ömer Karakurt geçtiğimiz gün Torbalı ilçesine bağlı Karakızlar Mahallesi'ndeki tarlasına gitti. Buradaki kulübesinde bir süre vakit geçiren Karakurt, daha sonra çalışmak için zeytin ağaçlarının bulunduğu yere gitti. Havanın soğuması üzerine, Karakurt ısınmak için tarlanın yakınında ateş yaktı. Bir süre sonra Karakurt, iddiaya göre kalp krizi geçirmesi sonucu ateşin üzerine düştü. Yanarak can veren talihsiz adam, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından bulundu. Gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçiren yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri tanınmaz halde bulunan cesedin olduğu yerde inceleme yaptı. Karakurt'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili yapılan araştırmada, Karakurtı'un haftanın belirli günlerinde zeytin bahçesinde vakit geçirdiği ve daha evine döndüğü öğrenildi.



Kalp Krizi, Karakurt, Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:32 Antalya'da sağlık çalışanlarına yönelik "Sağlıklı İletişim" çalıştayı düzenlendi - Haber
19:30 Antalya'da eşini 21 bıçak darbesiyle yaralayan sanığın davasında çocukları dinlendi - Haber
19:29 Meteorolojiden Antalya için yapılan kırmızı kodlu ilk uyarı - Haber
19:29 Karacasu'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı - Haber
19:28 Ankara erdoğan'a yunanistan büyükelçisi michael-christos diamessis'in güven mektubu - Haber
19:16 Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler - Haber
18:54 İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil - Haber
17:55 Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi - Haber
17:48 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti - Haber
16:49 Sosyal medyada küçük kızlara 'cinsel içerikli' yorumlar yazan ilkokul müdürü açığa alındı - Haber
10.12.2019 19:37:33