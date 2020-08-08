Kalp krizi geçirip yaşamını yitiren polis memuru memleketine uğurlandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kalp krizi geçirip yaşamını yitiren polis memuru Uğur Pehlivan (32) düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Siverek Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan ve İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan polis memuru Uğur Pehlivan (32) dün görevi sırasında kalp krizi geçirdi. Acil serviste doktorların tüm müdahalesine karşın Pehlivan, kurtarılamadı.

Polis memuru Uğur Pehlivan için bugün Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, Siverek Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Siverek İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz, polis memurları ile Uğur Pehlivan'ın yakınları katıldı.

Evli ve 5 aylık bir kız babası olan Uğur Pehlivan'ın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.