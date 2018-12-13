Kalp Krizi Nedeniyle Yaşamını Yitiren İlkokul Öğrencisine Veda - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar
'da okulda teneffüste geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Sabiha Bağatur, son yolculuğuna uğurlandı.
Sabiha Bağatur'un cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak İmaret Camisi'ne getirildi. Sabiha Bağatur'un ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Baba Hamdi Bağatur törende yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Cenazenin mezarlığa taşınması sırasında anne Nazmiye Bağatur ve yakınları gözyaşı döktü.
Küçük Sabiha'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Kocatepe
Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın
, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek
, MHP
Belediye Başkan Adayı Fatih Çetinkaya
, Sabiha Bağatur'un yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Afyonkarahisar'daki Atatürk
İlkokulunda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur, teneffüse çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Afyonkarahisar
13 Aralık 2018 Perşembe 15:18